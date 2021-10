Gerson e Gabigol estão na seleção brasileira - Lucas Figueiredo/CBF

Gerson e Gabigol estão na seleção brasileiraLucas Figueiredo/CBF

Publicado 04/10/2021 13:29

Rio - O meia Gerson, de 24 anos, não está vivendo os seus melhores dias no futebol francês. O ex-jogador do Flamengo foi visto isolado dos demais companheiros antes do jogo do último fim de semana contra o Lille. Na última semana, a imprensa francesa já havia ventilado que o clima do brasileiro no novo clube não é dos melhores.

Com isso, os torcedores do Flamengo começaram a se movimentar nas redes sociais para ventilar um possível retorno do jogador ao clube carioca. Gerson foi vendido pelo Rubro-Negro ao Olympique de Marselha, da França, no mês de junho.



Durante a partida, Gerson foi substituído e saiu com cara de insatisfação. No entanto, o técnico do Olympique, Jorge Sampaoli, deixou claro que vem pregando paciência com o ex-jogador do Flamengo. O argentino é considerado pela imprensa francesa um dos poucos aliados de Gerson no clube.

Apesar do momento complicado no futebol francês, Gerson foi convocado por Tite para a seleção brasileira que tem três desafios pelas Eliminatórias. O meia, de 24 anos, atuou em nove jogos pelo Olympique de Marselha e fez um gol.