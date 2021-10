Comentarista da ESPN compara Gerson e Andreas Pereira e dispara: 'Se o cara joga bem, por que ter saudade do ex?' - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Comentarista da ESPN compara Gerson e Andreas Pereira e dispara: 'Se o cara joga bem, por que ter saudade do ex?'Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 04/10/2021 15:41

Rio - Nesta segunda-feira (4), o comentarista Felipe Facincani, da ESPN, comparou o desempenho do meia Andreas Pereira, do Flamengo, com Gerson, ex-jogador do Rubro-negro, que hoje atua no Olympique de Marseille, da França.

"Se o cara chega para substituir o Gerson, numa condição de pressão em meio de temporada. Ou seja, o cara tem que dar resposta em Libertadores, em reta final de Brasileirão e com Copa do Brasil pela frente. Se ele joga bem, se mostra um cara tático e apto a cada vez mais evoluir, porque que eu vou ter saudade do ex (Gerson)?", disse o comentarista Felipe Facincani, na ESPN.

Além dele, o comentarista Zé Elias questionou o estilo dos dois jogadores e destacou as diferentes características de Andreas Pereira com o poderio ofensivo e a marcação do volante Gerson. Por outro lado, o ex-jogador afirma que aos poucos o meia do Rubro-negro está fazendo com que a torcida "esqueça" o volante que atua no Olympique de Marseille.



"São características diferentes, mas eu acho que tem gente que sempre vai ter aquela saudade do Gerson. Pelo futebol mais técnico que apresentou. No entanto, novos torcedores que sabem que o Gerson está ali, mas veem o quanto o Andreas está bem. A fila vai andar e isso é totalmente natural do futebol", completou o comentarista Zé Elias.