Publicado 04/10/2021 17:00

Rio - Neymar vem recebendo críticas no futebol europeu pelo seu rendimento no começo de temporada no Paris Saint-Germain. Em sua coluna no portal "UOL", o apresentador da Band, Milton Neves, também criticou o camisa 10 da seleção brasileira. Na opinião dele, o atacante não está jogando o suficiente para ser titular nos principais times do Brasil.

"Sem medo de errar, afirmo aqui que, hoje, Neymar é o pior "custo-benefício" do futebol mundial. Claro que isso pode mudar em três ou quatro rodadas. Mas, atualmente, ele teria que lutar muito para ser titular até mesmo do Flamengo, do Atlético-MG ou do Palmeiras", disparou Milton Neves.

Na opinião do apresentador, Neymar tem atrapalhado o rendimento ofensivo do PSG, que conta com Lionel Messi e Mbappé. "Se arrasta em campo, erra tudo o que tenta e, por incrível que pareça, está comprometendo a efetividade do monstruoso ataque formado pelo PSG lá na França. Neymar está irreconhecível, senhoras e senhores", opinou.