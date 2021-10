Luizão é considerado promessa no Coritiba - Divulgação Coritiba

Publicado 04/10/2021 20:58

O Flamengo, de forma indireta, causou um mal-estar no Coritiba. Há cerca de dois meses, o Rubro-Negro tentou a contratação do atacante Luizão, considerado promessa no Coxa, por empréstimo, sem compensação financeira, e com opção de compra. Após a oferta dos cariocas, que queriam ele para o Sub-20, a diretoria fez uma proposta por renovação contratual com a jovem promessa, que foi recusada pelos representantes do atleta.

Após o "não" pela renovação de contrato, o Coritiba resolveu "descer" Luizão, que estava no profissional, para atuar pela categoria de base, como forma de pressionar o atacante a aceitar os números apresentados pela diretoria, que foram considerados "bem aquém" pelos agentes.

No duelo do final de semana do Sub-18 com o Azzurra, vencido por 7 a 0 pelo Coxa, Luizão marcou dois gols e foi um dos destaques. A diretoria trabalha com cautela no assunto, mas os empresários do atacante já começaram a demonstrar um certo incômodo com a situação nos bastidores e planejam uma nova rodada de conversas.

Com 18 anos, Luizão tem contrato com o Coritiba até outubro de 2023, ou seja, mais duas temporadas pela frente. A multa rescisória do centroavante para o mercado nacional é de "apenas" 3,5 milhões de reais.