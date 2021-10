Marcos Braz - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 05/10/2021 12:36 | Atualizado 05/10/2021 12:58

Rio - O Flamengo vive um grande momento na temporada, porém, algumas lesões têm tirado o sono dos torcedores rubro-negros. Ativo nas redes sociais, o vice de futebol, Marcos Braz foi cobrado por um torcedor por conta do excesso de contusões. O dirigente, no entanto, reagiu de forma irônica.

"Preparação física do Flamengo se mostrando cada dia pior sob comando de Alexandre Sanz, amigo do Braz, e Rafael Winicki, amigo de certos jogadores. Se a gente perder algum jogador pra uma decisão devido o trabalho porco desses incompetentes, você será o culpado, Marcos Braz", escreveu o torcedor no Twitter. O dirigente do Flamengo respondeu o questionamento de forma irônica. "Ok. Biscoito, mas ok".

No momento, o Flamengo tem dois jogadores do time considerados titulares com lesões: David Luiz e Bruno Henrique. Além deles, Diego Ribas, que perdeu posição para Andreas Pereira, também está com dores musculares. Nas última semanas, Rodrigo Caio, Arrascaeta, Thiago Maia e Filipe Luís desfalcaram o clube carioca por contusões.