Galvão Bueno Foto: Reprodução/Rede Globo

Publicado 05/10/2021 09:30 | Atualizado 05/10/2021 09:31

Rio - O narrador da Rede Globo, Galvão Bueno, foi a voz das principais conquistas do Brasil e de outros jogos marcantes nas últimas décadas, porém, o profissional ainda tem momentos importantes que desejaria ter narrado, porém, não conseguiu. Um deles, envolve o Flamengo atual. Galvão fez essa revelação durante a edição da última segunda-feira no programa "Bem, Amigos!".

"O segundo gol do Flamengo contra o Barcelona vai me fazer falta na vida ter narrado. É um gol que a bola passa pelos 11 jogadores do Flamengo em 12 passes. Tudo de primeira, só o Everton Ribeiro dá dois passes. É o maior gol de almanaque que eu vi na vida. Há muitos anos não vejo na Europa nada tão perfeito", afirmou em participação no programa "Bem, Amigos!".



Um momento marcante do Flamengo que Galvão Bueno não pode narrar foi a final da Libertadores de 2019. Na ocasião, o narrador acabou sendo internado com problemas cardíacos, dias antes da decisão da competição no Peru.