Casagrande analisa Flamengo e destaca: 'É o melhor time da América do Sul' Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 05/10/2021 14:55

Rio - Nesta terça-feira (5), o comentarista Casagrande analisou no "Seleção SporTV", o desempenho da equipe do Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG na temporada e elegeu o Rubro-negro como o "melhor time da América do Sul".

"Flamengo é a melhor equipe da América do Sul, tem melhor entrosamento, foi campeão da Libertadores, bicampeã Brasileiro, jogadores se conhecem muito bem, time ataca em manobra, jogadas rápidas e inteligentes, às vezes, demora um pouco para chegar para procurar espaço, mas tem controle total do meio para frente para o que quer fazer", destacou o ex-jogador Casagrande, no Seleção SporTV.

Além do Rubro-negro, o comentarista comentou sobre a atuação do Atlético-MG, sob o comando do técnico Cuca, em todos os torneios da temporada. "Atlético Mineiro tem time agressivo, agudo, fez equipe agressiva, costuma ir para cima e encurralar, empurrar adversário para trás".

Para concluir, Casagrande analisou o a equipe do Palmeiras, comandada pelo técnico Abel Ferreira e destacou a estratégia do português.

"Palmeiras tem dificuldade porque esquema é para jogar com times que vem para cima, esquema do Abel funciona melhor quando é agredido. Ele tem dificuldades quando pega times como Juventude, América, porque tem que fazer manobra da jogada, e não é time de agressão aguda e vertical, time espera ataque, pega bola e sai em uma jogada esticada. Time prefere ser agredido, esse tipo de estratégia é um risco", concluiu.