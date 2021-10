Henrique Dourado, atacante do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 05/10/2021 16:42

Rio - O atacante Henrique Dourado não teve uma passagem de brilhar os olhos dos torcedores pelo Flamengo. Contratado em 2018, o Ceifador deixou o clube carioca em fevereiro de 2019, no começo da temporada que ficaria marcada de forma histórica com os títulos do Brasileiro e da Libertadores, sob o comando de Jorge Jesus. Em entrevista ao site da "ESPN Brasil", o atleta afirmou que não se arrepende de ter saído do Rubro-Negro e perdido o ano incrível que viria pela frente.

"Lembro que a proposta chegou de madrugada. Sentei, conversei com a família e o meu empresário e eu decidimos aceitar o projeto e encarar o desafio. Era algo que tinha em mente e aconteceu tudo naturalmente. Já me falaram que saí no ano em que o Flamengo ganhou tudo. Eu fiquei feliz porque cada um tem uma trajetória na vida. Não tenho arrependimento por ter saído, fiz grandes amigos por lá. Se eu tivesse algum arrependimento, não estaria feliz comigo. Tudo ocorreu da forma que deveria acontecer. Foi uma honra ter vestido a camisa do Flamengo", afirmou.



Henrique Dourado recebeu uma oferta do futebol chinês. Na ocasião, o Ceifador estava perto de completar 30 anos e viu a oportunidade no futebol asiático como única em sua carreira.

"Foi algo que daqui um ou dois anos não teria a chance de chegar outra proposta como chegou. O tempo passaria e perderia a oportunidade. Eu saí em comum acordo com o Flamengo, que topou me negociar. Não foi só uma escolha minha", explicou.