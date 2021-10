Flamengo terá transmissão de jogo em data e horário pouco comum - Gilvan de Souza

Publicado 06/10/2021 09:01 | Atualizado 06/10/2021 12:45

Rio - A Rede Globo anunciou que vai transmitir uma partida do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro em um dia e um horário pouco comum. O confronto adiado entre o clube carioca e o Athletico-PR, válido pela quarta rodada, irá acontecer no dia 2 de novembro (uma terça-feira), às 16 horas, em Curitiba, e terá a transmissão da emissora.

A emissora aposta numa boa audiência e já até anunciou a alteração na sua grade. A partida acontecerá no feriado de Finados. A decisão da emissora em exibir a partida se dá também pelo fato do clube paranaense não ter acordo com o Premiere. Sendo assim, a transmissão na TV Aberta é a única opção da emissora.

O Athletico-PR é o único clube da Série A sem contrato de pay-per-view. A equipe optou pela sua própria plataforma e, agora, tem um acordo com a Jovem Pan. Recentemente, também havia parcerias com streamers da Twitch.