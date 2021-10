Renato Gaúcho - Paula Reis / Flamengo

Publicado 06/10/2021 23:04 | Atualizado 06/10/2021 23:05

O técnico Renato Gaúcho não poupou as palavras na coletiva de imprensa, após o empate do Flamengo com o Red Bull Bragantino, em 1 a 1, e criticou a CBF pelo não adiamento do Brasileirão durante a Data Fifa. Para o comandante, a entidade máxima deveria ter paralisado a competição, como havia prometido.

"É um problema que a gente vai ter. Temos alguns jogadores convocados e outros no departamento médico. Eu não gosto de improvisar. É difícil jogar contra o Bragantino. É um adversário difícil de ser batido. Infelizmente o Artur acertou o chute. Vejo muita gente falando Internacional, o Atlético-MG e o Palmeiras foram prejudicados. Prejudicados em quê? O Flamengo teve quatro jogadores desfalcados. Tem gente na CBF que fala e não cumpre. Então na próxima convoca só um jogador do Flamengo."

Em um determinado momento da coletiva, Renato Gaúcho voltou a ser questionado sobre o desempenho da equipe sem Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol, que estão servindo às respectivas Seleções. E o treinador desabafou, criticando quem diz que os outros clubes brasileiros também estão sendo prejudicados.

"O único prejudicado nessa história é o Flamengo. Se eu tivesse no lugar do Atlético-MG eu também ia querer disputar o campeonato. Sabendo que o Flamengo tem quatro jogadores convocados. Só quero dar um recado direto para quem disse que os outros foram prejudicados."