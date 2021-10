Pedro comemorando gol diante do Bragantino - Alexandre Vidal /Flamengo

Pedro comemorando gol diante do BragantinoAlexandre Vidal /Flamengo

Publicado 06/10/2021 22:26

O Flamengo perdeu mais uma chance de diminuir a diferença para o Atlético-MG. Depois de o time mineiro empatar em 1 a 1 com a Chapecoense, o Rubro-Negro entrou em campo, em Bragança Paulista, para pegar o Red Bull Bragantino e também ficou no 1 a 1, após sair na frente, com Pedro. Artur, com um golaço, empatou para os donos da casa.

Em um primeiro tempo muito movimentado, mas sem grandes chances claras, o Flamengo foi mais eficiente. Mas a primeira oportunidade foi do Red Bull Bragantino, aos 12 minutos. Praxedes recebeu de Ytalo, invadiu a área, cortou para o meio e chutou para fora.

Aos 35 minutos, depois de um longo período sem emoção, o Flamengo quase abriu o placar. Vitinho deu ótimo passe para Matheuzinho, que cruzou rasteiro da direita. Pedro, livre na pequena área, errou a finalização e desperdiçou ótima chance para o Rubro-Negro.

Mas, aos 38, Pedro não jogou a chance fora. Vitinho roubou a bola na saída do Red Bull Bragantino, avançou e acionou o camisa 21na área. O centroavante chutou cruzado e abriu o placar para o time carioca. Esse foi o 38º gol do atacante pelo Rubro-Negro, o 15º na temporada. Vitinho deu sua 27ª assistência desde que chegou ao clube.

Na segunda etapa, o time de Bragança voltou melhor e mais ligado. Aos 11 minutos, Ytalo foi lançado em velocidade, Arão não conseguiu cortar, e o atacante do Bragantino invadiu a área e ficou de frente para Gabriel Batista. A finalização saiu estranha, fraca, e o goleiro do Flamengo consegue evitou o empate.

Porém, aos 13, Artur recebeu na entrada da área, abriu espaço e acertou um lindo chute, no ângulo esquerdo, sem a menor chance para o goleiro do Flamengo. O gol de empate do Massa-Bruta saiu em uma saída de bola errada de Matheuzinho.

Aos 20, Renato Gaúcho foi obrigado a fazer mudança na equipe. Andreas Pereira sentiu dores no adutor da coxa direita e foi substituído por Michael. O camisa 18 será reavaliado na reapresentação do time nesta quinta-feira e preocupa para o duelo de sábado com o Fortaleza.

O camisa 19 entrou ligado no jogo e participou de uma grande jogada aos 28 minutos. Michael foi lançado por Vitinho na direita e fez o cruzamento. Bruno Henrique ajeitou de cabeça, Cleiton hesitou ao sair do gol, e Pedro chutou para fora, quase fazendo o segundo.

Aos 38, Kenedy, que havia acabado de entrar no lugar de Vitinho, arrancou pela direita, foi marcado por três adversários, mas conseguiu um escanteio para o Flamengo. Na cobrança, o próprio camisa 33 bateu, mas foi rasteiro, e a zaga adversária afastou o perigo.

Apesar o esforço, o Flamengo ficou no empate mesmo com o Red Bull Bragantino. Com o resultado, o Rubro-Negro chega a 39 pontos e terminará a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro na terceira colocação. O líder, Atlético-MG, tem 50, mas com dois jogos a mais que o time carioca.

O próximo jogo é no sábado diante do Fortaleza, no Castelão, às 19h, pela 25ª rodada do Brasileirão. Renato Gaúcho ainda não sabe se ponderá contar com os retornos de Diego Ribas e Gustavo Henrique, lesionados. David Luiz, com contusão muscular grave, está fora.