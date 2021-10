Libertadores - .

Publicado 07/10/2021 09:30

Rio - Flamengo e Palmeiras decidem no dia 27 de novembro, no Uruguai, a Libertadores. O duelo que atualmente envolve as equipes que vem dominando o futebol brasileiro tem uma grande rivalidade recente. Porém, o jornalista Mauro Cezar Pereira, em sua coluna no portal "UOL", alertou para um grande risco de brigas generalizadas que podem ocorrer entre torcedores dos dois clubes no caminho até Montevidéu.

O jornalista fez questão de ressaltar o histórico de rivalidade entre as organizadas que dura mais de 40 anos. Sobre o trajeto para o Uruguai, o jornalista afirmou que há várias possibilidades de paradas na estrada e que os membros de organizada dos dois clubes irão fazer o mesmo trajeto por 1,9 km.

Mauro Cezar Pereira também destacou alguns comentários nas redes sociais, inclusive de pessoas ligadas às torcidas organizadas que demonstram preocupação com a partida. "Fico preocupadíssimo com a hipótese de uma tragédia ocorrer no trajeto e em Montevidéu com as torcidas do Flamengo e Palmeiras. Não estou mais em torcidas (...) mas acompanho o que ocorre pois ainda tenho amigos lá. Será uma tragédia anunciada que pode envolver muitas pessoas inocentes", disse um ex-líder de uma torcida organizada do Flamengo.

Além disso, o jornalista também fala sobre áudios que vem circulando nas redes sociais em que torcedores dos dois clubes já abordam a possibilidade de uma grande guerra envolvendo a final da competição.

"Meu irmão, se o Flamengo não ajudar, não botar uma estrutura, uma base forte pra ir a esse jogo, no Uruguai, vai ser uma das maiores tragédias anunciadas de torcida organizada (...). é o tipo de caô que não tem como evitar, vai se encontrar, ou na ida, ou na volta, ou na porta do estádio naquele largo grandão que tem ali. O bagulho vai ser doido pra caralho", afirma um torcedor do Flamengo em áudio.

O mesmo tom é repetido por um torcedor palmeirense. "Só para lembrar, tá? Caravana para o Uruguai não é passeio, hein. Sem fã clube, hein? Caravana do Uruguai é caravana de risco, hã, hã, hã. Imagina, daqui até o Uruguai torcida do Palmeiras... das desgraças. Você que vai pra fazer turismo, toma cuidado, hein? Toma cuidado, hein? Você torcedor do Palmeirão aí, ô fã clube. É estrada, cara. É ódio, é ódio, hein? É caravana", disse"