Flamengo empatou em São Paulo Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 07/10/2021 09:09

Rio - O Flamengo ficou no empate por 1 a 1 contra o Bragantino e mesmo com o tropeço do Atlético-MG contra a Chapecoense, o Rubro-Negro viu suas chances de conquistar o Brasileiro diminuírem. De acordo com informações do portal "Infobola", o clube carioca caiu de 10% para 9% de possibilidades matemáticas de ser campeão.

Líder da competição, o Atlético-MG é o grande favorito com 88%. Além dos dois clubes, o Palmeiras, com 2%, e o Fortaleza, com 1%, fecham a lista daqueles que ainda alimentam possibilidades de conquistar o título da competição.

Atualmente, o Flamengo está com 39 pontos, 11 a menos que o líder Atlético-MG. Porém, o clube carioca tem dois jogos a menos contra o Galo e caso vença, pode reduzir a vantagem para cinco pontos.