Flamengo pode receber puniçãoFoto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 07/10/2021 16:24

Rio - O julgamento do meia Andreas Pereira por ter atuado na partida contra o Santos, algo que aconteceu menos de duas semanas após sua chegada no Brasil, após deixar o Manchester United foi adiada pelo STJD. O tribunal iria analisar o ocorrido nesta sexta-feira, porém, o julgamento deverá acontecer na próxima semana.

O Flamengo foi denunciado no artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê multa de R$ 100 a R$ 100 mil. Já para o jogador, as regras do CBJD dizem que "Se a infração for cometida por pessoa jurídica, além da pena a ser-lhe aplicada, as pessoas naturais responsáveis pela infração ficarão sujeitas a suspensão automática enquanto perdurar o descumprimento", ou seja, o jogador também pode ser punido.

Contratado por empréstimo pelo Flamengo, Andreas Pereira, de 25 anos, vem sendo elogiado pelos torcedores rubro-negros. Ele entrou em campo em nove jogos e marcou duas vezes pelo clube carioca.