Publicado 07/10/2021 11:34 | Atualizado 07/10/2021 11:48

Rio - O Flamengo entrou em campo com oito desfalques e ficou no empate contra o Bragantino. Porém, esse número de ausências poderá ser ainda maior no confronto de sábado contra o Fortaleza, no Campeonato Brasileiro. Isso porque Renato Gaúcho pode ter ganho mais um problema após o tropeço em Bragança Paulista.

O meia Andreas Pereira deixou o gramado aos 20 minutos do segundo tempo. Ele sentiu dores no músculo adutor da coxa e precisou ser substituído. O departamento médico entrou em ação logo em seguida e iniciou o tratamento do meia no banco de reservas.

No jogo contra o Bragantino, o Flamengo não contou com a presença de David Luiz, Diego Ribas e Gustavo Henrique, lesionados. Os jogadores podem não ter condições de encarar o Fortaleza, na próxima rodada. Além deles, Diego Alves não foi para o jogo com um quadro viral.

Os outros quatro desfalques do Flamengo já são confirmados. Gabigol e Everton Ribeiro estão servindo a seleção brasileira nas Eliminatórias, enquanto Arrascaeta e Isla foram convocados para defender Uruguai e Chile.