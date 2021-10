Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 07/10/2021 10:32

Rio - Além de se reforçar no profissional, o Flamengo segue atendo a bons nomes para fortalecer a sua base. O clube carioca está perto de confirmar a contratação do zagueiro Vitor Graziani, de 17 anos, para fazer parte do elenco sub-20 do Rubro-Negro.

O jovem estava no Vila Nova e teve um período de experiência no Athletico-PR no ano passado. Vitor, que também atua como volante, será testado nas duas posições no clube carioca. Neste ano, Vitor Graziani disputou um jogo com a camisa do Vila Nova, pela Copa do Brasil Sub-17 e também partidas do Campeonato Goiano Sub-17.

Recentemente, o Flamengo fez outras movimentações na base. O clube carioca acertou a contratação do goleiro Gabriel Endres. O atleta defendia o Azuriz, time pequeno do futebol paranaense, e chama a atenção pela estatura. Com apenas 14 anos, ele me de 1,93m.