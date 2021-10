Goleiro do Flamengo publica mensagem de apoio e confiança pela conquista do Brasileirão: 'Vivos acreditando' - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 07/10/2021 17:06

Na ausência de Diego Alves, com quadro gripal, Gabriel Batista foi o titular na meta do Flamengo diante do Red Bull Bragantino, nesta quarta. Apesar do empate em 1 a 1 - no qual teve participação importante -, o goleiro publicou uma mensagem exaltando a confiança do grupo na briga pelo título do Brasileirão. Com o resultado, o Rubro-Negro é o vice-líder, com 11 pontos a menos que o Atlético-MG, mas com duas rodadas adiadas ainda a disputar.



- Jogo difícil fora de casa, queríamos a vitória mas ela não veio. Conseguimos 1 ponto importante! Seguimos vivos e acreditando na busca do Tricampeonato - postou o goleiro formado no Ninho, que participou dos títulos de 2019 e 2020.



O jogo contra o Braga foi o quarto como titular de Gabriel Batista sob o comando de Renato Gaúcho. Antes do empate em 1 a 1, tinha substituído Diego Alves contra o ABC (6 a 0 no Maracanã) e Grêmio (2 a 0 no Maracanã), pela Copa do Brasil, e América-MG (1 a 1 no Independência), pelo Brasileirão.

Como o Flamengo permanece em São Paulo após o jogo contra o Bragantino e viaja para o Ceará na sexta-feira, Gabriel Batista será mantido como titular do Flamengo no jogo contra o Fortaleza, que está marcado para ás 19h de sábado.