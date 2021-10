Andreas Pereira, meia do Flamengo - Alexandre Vidal /Flamengo

Andreas Pereira, meia do FlamengoAlexandre Vidal /Flamengo

Publicado 08/10/2021 11:00

Rio - Substituído no empate por 1 a 1 contra o Red Bull Bragantino, na última quarta-feira (6), o meia Andreas Pereira não preocupa o Flamengo para a partida contra o Fortaleza, neste sábado (9). No dia seguinte do duelo contra os paulistas, o meio-campista acompanhou a programação normal e participou de um trabalho regenerativo com os 11 titulares. A informação é do site "GE".

Andreas foi substituído na segunda etapa. Ao sentar no banco de reservas, o meia colocou uma proteção na coxa direita e as imagens preocuparam os torcedores. No entanto, o meia se apresentou sem reclamar de dores e deve ser titular mais uma vez na partida deste fim de semana, contra o Fortaleza.

Poupado no empate da última rodada, Filipe Luís deve ficar à disposição do técnico Renato Gaúcho. O lateral-esquerdo realizou atividades no gramado com os reservas da equipe.

O Flamengo enfrenta o Fortaleza às 19h (de Brasília) deste sábado, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.