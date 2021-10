Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 09/10/2021 17:55 | Atualizado 09/10/2021 17:58

O Flamengo está escalado para pegar o Fortaleza neste sábado, às 19h, no Castelão, pelo Brasileirão. Como o Jornal O Dia antecipou mais cedo, Diego Alves e Bruno Henrique não vão para o jogo pois serão poupados e não ficam nem no banco de reservas.

Rodrigo Caio por pouco não foi poupado também. A comissão técnica estudou tirá-lo desse duelo para colocar no jogo diante do Juventude na quarta-feira. Como o defensor será titular contra o Fortaleza, a tendência é que seja preservado no confronto com o time de Caxias.

O Flamengo vai a campo logo mais com: Gabriel Batista, Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Arão, Thiago Maia, Andreas, Vitinho, Michael e Pedro.