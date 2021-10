Bruno Henrique será poupado contra o Fortaleza e recuperado para voltar contra o Juventude - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 09/10/2021 14:05 | Atualizado 09/10/2021 16:46

Fortaleza - Bruno Henrique é o novo desfalque do Flamengo para o confronto com Fortaleza, neste sábado, às 19h, na Arena Castelão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Renato Gaúcho finalizou na manhã de sexta-feira, em Atibaia, interior de São Paulo, com a dúvida. Com dores musculares, o atacante jogou no sacrifício no empate com o Red Bull Bragantino, quarta-feira passada. Após reavaliar o caso, a comissão técnica decidiu poupá-lo para o duelo contra o Juventude, dia 13, às 19h, no Maracanã.

Diego Alves será preservado pelo segundo jogo seguido e Gabriel Batista segue como titular. Para minimizar a baixa, o Rubro-Negro contará com a volta do lateral-esquerdo Filipe Luís no lugar do criticado Renê. Vale destacar que Renato Gaúcho ainda não conta com Éverton Ribeiro e Gabigol, a serviço da seleção brasileira, e Isla, do Chile. David Luiz, que se recupera de uma lesão muscular, terá a companhia de Arrascaeta, que teve uma lesão na coxa confirmada quando defendia o Uruguai no confronto com a Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Dessa forma, o Rubro-Negro deve entrar em campo com a seguinte formação: Gabriel Batista, Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia e Andreas Pereira; Vitinho, Michael e Pedro.

Vice-líder do Brasileiro, com 11 pontos de desvantagem para o Atlético-MG, o Flamengo soma a mesma pontuação de Palmeiras, terceiro, e Fortaleza, quarto: 39, mas tem dois jogos a menos. Portanto, o confronto no Ceará é fundamental para as pretensões do clube na competição.