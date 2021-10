Flamengo mantém diferença de 11 pontos para o líder Atlético-MG - Alexandre Vidal / Flamengo

Flamengo mantém diferença de 11 pontos para o líder Atlético-MGAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 09/10/2021 20:56

Com muitos desfalques, o Flamengo encarou a difícil tarefa de jogar contra o Fortaleza no Castelão, mas o Rubro-Negro mostrou mais uma vez a força do elenco e conseguiu uma importante vitória fora de casa. No primeiro tempo, o time de Renato Gaúcho foi apático, mas na etapa final fez três gols em sete minutos, com Pedro e Michael, duas vezes, e mantém a diferença de 11 pontos para o líder Atlético-MG.

O Flamengo começou bem melhor, ocupando o campo de defesa do Fortaleza. Chegou a ter mais de 70% de posse de bola no início, porém nenhuma de suas finalizações na etapa levou perigo - foram seis rubro-negras e duas do Leão. O time de Renato Gaúcho teve problemas para penetrar com Vitinho e Michael errando muito no primeiro tempo.



O Fortaleza melhorou na segunda parte da etapa, marcando melhor e conseguindo sair um pouquinho mais de seu campo de defesa. No fim, Pikachu apareceu em boa cabeçada após longo lançamento de Éderson. A melhor chance do Flamengo no primeiro tempo foi aos seis minutos. Andreas cobrou escanteio, Léo Pereira ssubiu sozinho e cabeceou, mas Felipe Alves encaixou.

Aos 36 minutos, Vitinho, único jogador do Flamengo pendurado diante do Fortaleza, levou cartão amarelo e é desfalque certo para o confronto com o Juventude, marcado para quarta-feira.

A segunda etapa começou agitada, com o Leão de Pici impondo o ritmo e tendo boas oportunidades. David entrou na área, bagunçou Matheuzinho e bateu cruzado. A bola desviou em Léo Pereira e saiu em escanteio, levando perigo ao gol de Gabriel Batista. Na cobrança, Crispim cruzou, Éderson tentou o cabeceio, e Wellington Paulista quase completou com o gol vazio. Pressão tricolor no Castelão.

Mas como quem não faz, leva. Aconteceu com o Fortaleza. O time tricolor pressionou e não conseguiu abriu o placar, mas viu o Flamengo marcar. Aos 15, após escanteio de Andreas Pereira, Pedro apareceu sozinho e colocou para dentro. O Rubro-Negro não parou por aí e logo fez o segundo, aos 18. Andreas bateu falta, a bola desviou na defesa, e Felipe Alves espalmou. No rebote, Michael botou no fundo do gol.

Quando o Fortaleza tentava respirar, o Flamengo logo fez o terceiro. Matheuzinho fez ótima jogada pela direita, driblou e cruzou para Michael subir e cabecear certinho e fazer o segundo dele no Castelão. Logo depois, o lance que praticamente sacramentou a vitória dos cariocas. Ronald agrediu Rodrigo Caio, levou cartão vermelho direto e deixou os donos da casa com um a menos.

Com a vitória encaminhada e um a mais em campo, Renato Gaúcho promoveu alterações na equipe: Vitinho, Rodrigo Caio, Thiago Maia, Michael e Andreas Pereira saíram para as entradas de Kenedy, Bruno Viana, João Gomes, Rodinei e Lázaro, respectivamente.

Com as mudanças, o Flamengo apenas administrou o placar para conquistar mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, chegar 42 pontos e continuar na caça pelo Galo, líder com 53, mas com dois jogos a mais. O Rubro-Negro volta a campo na quarta-feira (13) para pegar o Juventude no Maracanã, às 19h, pela 26ª rodada.