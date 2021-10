Natan nos tempos de Flamengo - Alexandre Vidal/Flamengo

Natan nos tempos de FlamengoAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 10/10/2021 09:30

Rio - Uma boa notícia para os cofres do Flamengo. O zagueiro Natan, de 20 anos, entrou em campo na partida contra o Palmeiras, no último sábado, pelo Bragantino e com isso concluiu a meta de atuar pelo menos por 45 minutos em 20 jogos pelo clube paulista na temporada. Com isso, o Braga será obrigado a ficar com o jovem em definitivo e o Rubro-Negro irá receber R$ 22 milhões.

O acordo foi definido no contrato de empréstimo entre as duas partes no começo da temporada. Pelo empréstimo, o Bragantino já pagou R$ 5 milhões ao Flamengo. Agora, desembolsará mais R$ 22 milhões e ficará com 48% dos direitos econômicos do atleta. O Flamengo ficará com 12% do jovemapós efetuada a venda.



Neste sábado, Natan foi titular na partida contra o Palmeiras porque Léo Ortiz sentiu dores no posterior da coxa na partida contra o Flamengo, na última quarta-feira, e não tinha condições de começar jogando. O Bragantino derrotou o Palmeiras por 4 a 2.