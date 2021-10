Diretoria do Flamengo - Alexandre Vidal

Publicado 10/10/2021 21:48 | Atualizado 10/10/2021 21:48

O assunto "convocação" segue sendo pauta entre os dirigentes do Flamengo. Neste domingo, após o empate do Brasil com a Colômbia, o vice-presidente de relações externas do Rubro-Negro, Bap, deu uma sugestão a Tite em um post no Twitter.

Nas 3 últimas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, a seleção que fez 27 pontos classificou-se.Brasil já tem 28,estando portanto classificado.TITE não devia mais convocar atletas de times nacionais,desprestigiando campeonatos,patrocinadores e prejudicando clubes. — Luiz Eduardo Baptista (@BapLuizEduardo) October 11, 2021

Com 28 pontos conquistados em dez jogos, o Brasil está virtualmente classificado para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Em novembro, o Brasil tem mais dois duelos, com Colômbia e Argentina, nos dias 11 e 16, respectivamente. Ou seja, mais uma Data Fifa em um momento importante na temporada e dias antes da final da Libertadores, no dia 27, em Montevidéu, no Uruguai.