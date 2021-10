Bruno Henrique teve lesão constatada e desfalcará o Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 11/10/2021 16:58

O Flamengo confirmou nesta segunda-feira que Bruno Henrique tem uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, constatada após exames. Além dele, o Rubro-Negro não poderá contar com Arrascaeta, que se apresentou no Ninho do Urubu, após se machucar em jogo da seleção do Uruguai, para iniciar o tratamento de lesão muscular, confirmando o diagnóstico da comissão técnica uruguaia.



O atacante tem prazo de retorno de duas a três semanas, inicialmente, enquanto Arrascaeta, com lesão grau 2 na coxa direita, pode levar um pouco mais de tempo. Os dois têm poucas chances de encarar o Athletico-PR, dia 20, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, em Curitiba. A comissão técnica do Flamengo trabalha para que os dois estejam em campo na volta, no Maracanã.



Os dois só aumentam a lista de problemas que o técnico Renato Gaúcho tem para escalar a equipe para os próximos compromissos. Diego Alves, desfalque contra o Fortaleza por causa de um trauma no pé direito, será reavaliado para o jogo de quarta, contra o Juventude, no Maracanã.



Além do goleiro, Diego e Gustavo Henrique estavam com edemas na panturrilha direita e no adutor da coxa direita, respectivamente, e também dependem de nova avaliação durante a semana. E David Luiz segue em tratamento da lesão na coxa esquerda e não tem previsão de retorno.



Outros desfalques serão Gabigol, Everton Ribeiro e Isla, que estão disputando os jogos das Eliminatórias da Copa.