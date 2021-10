Pedro - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 12/10/2021 10:36

Rio - O atacante Pedro, substituto de Gabigol que está servindo a Seleção Brasileira, pediu para manter o foco e respeito no confronto do Flamengo contra o Juventude, nesta quarta, às 19h, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador destaca que a vitória é primordial para o Rubro-negro seguir vivo na disputa pelo troféu da Série A.

"Cada jogo do Brasileiro é uma final para gente, e este não será diferente. Vamos entrar respeitando o adversário, mas buscando sempre a vitória. O elenco do Flamengo cada partida pede isso, ganhar. Espero que possamos entrar com essa mentalidade de querer vencer, mas sempre com respeito ao adversário", disse o atacante Pedro à FLATV.



Além de Gabigol, o meia-atacante Everton Ribeiro e o lateral-direito Isla seguem sendo ausências por estarem com as respectivas Seleções. Na tabela da Série A, o Flamengo ocupa a vice-liderança e soma 42 pontos.