Renato Gaúcho não terá a presença de um jogador para a final da LibertadoresMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 12/10/2021 12:31 | Atualizado 12/10/2021 12:57

Rio - O zagueiro Léo Pereira está fora da final da Libertadores e não poderá atuar pelo Flamengo contra o Palmeiras. No dia 23 de setembro, a Conmebol abriu um processo disciplinar contra o jogador, que recebeu cartão vermelho após dar cotovelada em um adversário, no jogo de ida da semifinal contra o Barcelona de Guayaquil, aos 43 minutos do segundo tempo.

Jogador foi suspenso por duas partidas, mas por já ter cumprido a primeira no jogo de volta da semifinal, cumprirá a última suspensão na final contra o Palmeiras, de acordo com o artigo 73 do Código de Disciplina da Conmebol. Além disso, receberá uma multa de 4 mil dólares (cerca de R$ 22 mil) em virtude do artigo 16.6.

O valor será debitado automaticamente da quantia que o Flamengo receberá pelos direitos de patrocínio e televisão. No dia 27 de novembro, o Rubro-negro enfrenta o Palmeiras, pela final da Libertadores, no Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. O horário ainda não foi confirmado pela Conmebol.