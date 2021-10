Rogério Ceni - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 12/10/2021 14:48

No Flamengo desde o início de 2020, Thiago Maia já foi comandado por quatro técnicos. Convidado do programa "Arena SBT" nesta segunda-feira, o volante deu suas impressões a respeito da relação de Rogério Ceni e Renato Gaúcho com o elenco rubro-negro, afirmando que o clima no Ninho do Urubu "ficou um pouco mais amigável" desde a chegada do atual comandante, em julho.



O Renato é muito comunicativo, ele escuta bastante o jogador. Se a gente chega nele e fala que está cansado, que está sentindo alguma coisa, ele dá uma segurada. O Rogério também conversava muito com a gente, mas tinha essa coisa de ‘tem que jogar, eu preciso de vocês’. São filosofias de jogo diferente. O Rogério é mais sério, e sempre foi desde quando era jogador, o Renato brinca mais com a gente. Ficou um pouco mais amigável entre os jogadores e o Renato - afirmou Thiago, que também atuou com Jorge Jesus e Dome Torrent.



Renato Gaúcho estreou em julho e já soma 23 jogos no comando do Flamengo, das quais Thiago Maia foi usado em 15, sendo titular em cinco oportunidades. Contra o Juventude, nesta quarta, o camisa 8 deve figurar entre os titulares do Flamengo no Maracanã, às 19h, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.