Jogadores do Flamengo comemoram gol - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 13/10/2021 10:14

Rio - Um vídeo do atacante Gabigol tomando banho viralizou na noite desta terça-feira após uma invasão do estádio Ismael Benigno, onde a Seleção Brasileira treina para o confronto desta quinta-feira contra o Uruguai. De acordo com o portal 'Manaus Alerta', o momento foi gravado por torcedores que pularam o muro do CT após o treino dos atletas.