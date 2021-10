Torcedor afirmou que casamento era o segundo dia mais emocionante da sua vida - Reprodução/Twitter

Torcedor afirmou que casamento era o segundo dia mais emocionante da sua vidaReprodução/Twitter

Publicado 13/10/2021 11:22 | Atualizado 13/10/2021 11:23

Rio - Quando o Flamengo voltou a ganhar uma Libertadores, depois de 38 anos, foi um dia marcante na vida dos torcedores do clube. Tanto que, um rubro-negro chamado Fellipe Baptista lembrou deste marco em um outro momento especial: os votos de seu casamento. O torcedor postou o acontecimento nas redes sociais e o post viralizou. A cerimônia se deu em Nova York, onde o estudante de 25 anos mora atualmente.

"Esse é o segundo dia mais emocionante da minha vida. Vou explicar por quê. Se lembra de uma vez, amor, que Diego pegou a bola, o Gabigol levantou a mão, o Diego olhou, ele cruzou a bola, Pinola cabeceou errado e Gabigol virou o jogo aos 47 do segundo tempo? Então assim amor, eu sei que esse dia é muito emocionante, mas você nunca ganhou uma Libertadores", discursa o torcedor enquanto arranca risadas dos convidados.

Na publicação, Fellipe ainda prometer raspar a cabeça caso algum jogador do Flamengo compartilhasse aquele vídeo. E agora, ele terá que cumprir com a promessa, já que o meia Diego Ribas retuitou o post, com emojis de "palmas".