Torcedores não perdoam e debocham de 'profecia' de mulher de jogador do Flamengo sobre Libertadores

Rio - O Flamengo está na final da Libertadores, porém, pelo menos um jogador do clube carioca não está tão feliz. Suspenso, o zagueiro Léo Pereira não poderá entrar em campo. Nas redes sociais, os torcedores rubro-negros não perderam tempo e resgataram uma "profecia" da mulher do defensor sobre o futuro da competição.

Em seu Instagram, Tainá Castro, mulher do atleta teria sido perguntado sobre a possibilidade de Léo Pereira fazer o gol do título do Flamengo na competição. Sem nenhum receio, a esposa do jogador cravou: "Ele vai fazer". Após a suspensão do atleta, os rubro-negros ironizaram sua "profecia".

Léo Pereira chegou ao Flamengo no ano passado como reforço de peso para substituir Pablo Marí. Apesar do investimento, o defensor nunca conseguiu convencer os rubro-negros e não se firmou como titular.

