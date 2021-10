Comentarista do Grupo Globo afirma que Tite é 'refém' de sistema tático: 'Tem que ter um pouco mais de Flamengo na Seleção' | Flamengo | O Dia

Comentarista do Grupo Globo afirma que Tite é 'refém' de sistema tático: 'Tem que ter um pouco mais de Flamengo na Seleção' - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 13/10/2021 14:31

Rio - Na última terça-feira (12), o comentarista Caio Ribeiro, do Grupo Globo, em entrevista ao canal no YouTube, "Flow Sport Club", afirmou que a Seleção Brasileira precisa ser um pouco mais "irresponsável" com a bola, como o Flamengo, do técnico Renato Gaúcho. Além disso, destaca que Tite é "refém" de sistema tático no Brasil.

"O Brasil tem que ser um pouco mais irresponsável com a bola, tem que ter um pouco mais de Flamengo no jogo da seleção. O Tite está tentando, ainda não conseguiu. (O Tite) Tem que parar de trabalhar só taticamente. Esse é o diferencial do Renato [Gaúcho]. Ele não é melhor que o Tite na parte tática, não é melhor nem que o Rogério Ceni na parte tática. Só que ele ganha os caras. O clima é leve. Sem a bola, marca. Com a bola, se diverte. Isso não significa que não é bem treinado", disse o comentarista Caio Ribeiro, ao Flow Sport Club.



"O Gabigol vem buscar a bola no meio, o Arrascaeta infiltrando, o Bruno Henrique de centroavante. Na seleção é o centroavante fazendo centroavante, o cara da direita na direita. Era um crítica que sempre fiz ao Tite para não ficar refém de um sistema, não ficar refém de um grupo. Falei: ‘olha a seleção olímpica, olha o Antony, o Claudinho, o Matheus Cunha. Olha o que o Raphinha jogou nesses jogos", concluiu o ex-jogador Caio Ribeiro, ao Flow Sport Club.



Nesta quinta, o Brasil enfrenta o Uruguai, às 21h30, na Arena da Amazônia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Na tabela, a Seleção Brasileira segue isolada na liderança e somando 28 pontos.