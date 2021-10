Neto - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Neto Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 13/10/2021 19:05

Rio - As declarações de Jorge Jesus seguem repercutindo na imprensa esportiva brasileira. O apresentador da Band, Neto, deu uma alfinetada no ex-técnico do Flamengo, porém, afirmou que o Mister tem razão sobre a mudança de filosofia que seu trabalho gerou no futebol brasileiro.

"Talvez hoje eu tivesse dificuldade de jogar, não sei se no Brasil, mas na Europa, porque eu era um jogador de bola parada e não me movimentava muito. Tem que jogar todo mundo, inclusive sem a bola. É óbvio que o Jorge Jesus é um mascarado e um nariz empinado, mas falou uma verdade. Achei do caramba o Jorge Jesus. Muita gente disso que não. Ele disse que depois que ele passou pelo Flamengo o brasileiro teve ideia que futebol não é só jogar a bola com os pés. E é verdade mesmo", disse.

O técnico afirmou que atuar sem a posse de bola é uma das principais carências dos jogadores brasileiros.

"O jogador brasileiro, quando tem a posse de bola, não se preocupa. Sabe conviver com ela. Mas é preciso saber jogar sem a bola. Os jogadores brasileiros não conheciam tão bem o jogo sem bola. Sem vaidade, isso começou a mudar depois da nossa passagem pelo Brasil", disse o português.