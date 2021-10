Isla se aventurou no gol em treino do Chile - Reprodução

Isla se aventurou no gol em treino do ChileReprodução

Publicado 13/10/2021 16:02

Rio - O lateral Isla chamou atenção dos torcedores do Flamengo nas redes sociais durante as últimas horas. O jogador apareceu se aventurando no gol durante um treinamento da seleção do Chile e teve um bom desempenho.

No vídeo, o atleta rubro-negro chegou, inclusive, a matar uma finalização do peito e fazer uma defesa com o bumbum. Além disso, mostrou habilidade ao buscar um belo chute no canto esquerdo.