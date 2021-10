Cuéllar - Alexandre Vidal / Flamengo

Cuéllar Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 14/10/2021 09:00 | Atualizado 14/10/2021 09:16

Rio - Após o "convite" de Gabigol nas redes sociais para Gustavo Cuéllar voltar ao Flamengo, o possível retorno do colombiano acabou sendo ventilado por torcedores do clube. Porém, de acordo com o portal "Gavea News", essa possibilidade não existe. Em contato com um dirigente que não teve seu nome revelado, o clube carioca decretou não ter interesse no jogador, de 28 anos.

De acordo com a análise da diretoria do Flamengo, o elenco rubro-negro possuí outras prioridades para buscar reforços para a próxima temporada. A chegada de um goleiro é considerada o principal foco do Rubro-Negro para 2022.



Além disso, a forma como Cuellar deixou o Flamengo pesaria contra o próprio jogador. Ele deixou o clube durante a disputa da Libertadores em um momento em que era titular da equipe. De acordo com o portal, a diretoria acredita que a situação não foi bem conduzia pelos empresários do atleta na ocasião.