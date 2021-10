Flamengo 13/10 - Alexandre Vidal - Flamengo

Flamengo 13/10Alexandre Vidal - Flamengo

Publicado 13/10/2021 19:49

O Flamengo, enfim, acabou com o jejum de gol de falta, o que não acontecia desde 10 de junho de 2018. O responsável foi Andreas Pereira, que marcou uma pintura no Maracanã, no jogo do Rubro-Negro contra o Juventude, pelo Brasileirão.

Gol de falta do Flamengo. Mais "out of context" que isso impossível! pic.twitter.com/WBR7SWg808 — out of context Flamengo (@outofcontextCRF) October 13, 2021

O último gol de falta do Flamengo havia sido no dia 10 de junho de 2018. Na ocasião, o autor foi Diego Ribas, na vitória sobre o Paraná.