Pogba deixou saudade após quatro vitoriosas temporadas na Juve e pode voltar a Turim em 2021AFP

Publicado 14/10/2021 10:40

Rio - O belíssimo gol de falta de Andreas Pereira contra o Juventude repercutiu no Velho Mundo. Ex-companheiro do jogador do Flamengo no Manchester United, o meia francês Paulo Pogba elogiou o golaço do meia rubro-negro, mas também fez uma cobrança por meio das redes sociais.

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Andreas Pereira (@andreaspereira)

"Bom!! Muito bom, mas eu ainda estou esperando pelas minhas camisas", comentou o astro francês em publicação do jogador do Flamengo. Andreas Pereira é jogador do United e está emprestado ao Flamengo.

O gol de Andreas foi especial para o Flamengo. Desde 2018, o Rubro-Negro não balançava as redes de um adversário através de uma cobrança de falta. O meia ainda cobrou uma outra falta no travessão.