Andreas PereiraMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 14/10/2021 10:00

Rio - O meia Andreas Pereira, de 25 anos, viveu um grande momento com a camisa do Flamengo na última quarta-feira após marcar um belíssimo gol de falta e ter grande atuação na vitória sobre o Juventude, no Maracanã. Porém, o atleta corre o risco de desfalcar o clube carioca por até seis jogos no Brasileiro.

O jogador será julgado pelo STJD na próxima sexta-feira a partir das 10h30. O Flamengo e o meia foram denunciados pela sua escalação na partida contra o Santos, pelo Brasileirão. Reforço rubro-negro vindo da Inglaterra, Andreas não cumpriu a quarentena de 15 dias antes de entrar em campo pelo clube carioca.



De acordo com o Santos, o jogador e o Flamengo infringiram a Portaria 655/2021 da Anvisa. Dessa forma, essa dizia que era obrigatória a quarentena de 14 dias para todos que tenham passado pelo Reino Unido antes da entrada no Brasil. Andreas pode ser suspenso por até seis partidas. Além disso, a punição também prevê uma multa de até R$100 mil ao clube carioca.