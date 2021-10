Matheus Gonçalves em ação pelo Flamengo - Divulgação / Flamengo

Matheus Gonçalves em ação pelo FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 14/10/2021 13:16

o palmeiras não tem mundial… o palmeiras não tem mundial, apanha na base e no profissional — matheus gonçalves (@crf_theus10) October 13, 2021

Rio - Destaque do Flamengo na Copa do Brasil sub-17, o atacante Matheus Gonçalves provocou o Palmeiras após o Rubro-Negro eliminar a equipe paulista na última quarta-feira. Em sua conta no Twitter, ele alfinetou os adversários sobre o fato de o clube não ter mundial.