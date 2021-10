Rodrigo Dunshee de Abranches - Luciano Belford

Publicado 14/10/2021 13:49

Rio - Após ser acusado de pagar mala branca aos adversários do Atlético-MG no Brasileirão, o Flamengo irá processar a Rádio Itatiaia. Nesta terça-feira, o vice geral e jurídico do clube, Rodrigo Dunshee, classificou as acusações como criminosas e afirmou que as falas serão judicialmente combatidas.

A rádio Itatiaia, do "dono" do Atlético, fez acusações criminosas em face do FLAMENGO, que serão judicialmente combatidas. Flamengo respeita a lei, o orçamento, ganha título e paga em dia. Isso incomoda mt gente. Não vamos perder tempo c fakenews de pessoas q querem aparecer. — Rodrigo Dunshee de Abranches (@roddunshee) October 14, 2021 "A rádio Itatiaia, do 'dono' do Atlético, fez acusações criminosas em face do Flamengo, que serão judicialmente combatidas. Flamengo respeita a lei, o orçamento, ganha título e paga em dia. Isso incomoda muita gente. Não vamos perder tempo com fake news de pessoas que querem aparecer", escreveu o dirigente.

Segundo o veículo, o Flamengo teria pago uma quantia entre R$ 400 e R$ 500 mil a Chapecoense e Santos para estimular os jogadores nas partidas contra o Galo. Ainda de acordo com a rádio, o Rubro-Negro já teria se utilizado deste artifício em 2020, quando conquistou o título do Brasileirão.