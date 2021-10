Rogério Ceni - Daniel Castelo Branco

Publicado 14/10/2021 19:18

Rio - Considerado por muitos o maior ídolo da história do São Paulo, Rogério Ceni não terá seu nome gritado pela maior organizada do clube em seu retorno ao Morumbi. Em nota divulgada nesta quinta-feira, a Torcida Independente afirmou que não cantará nenhum nome no estádio até o fim do Brasileirão e apontou um elogio feito pelo treinador ao Flamengo como um dos motivos.

"Rogério Ceni agora é funcionário do clube, novamente. Ele sabe o que falou sobre outra torcida e sabe o que precisa fazer pra se redimir", diz um trecho da nota, fazendo referência ao fato do ex-goleiro ter dito que trabalhar no Flamengo era "especial e diferente".

Demitido pelo Flamengo em julho, Rogério Ceni volta ao São Paulo para sua segunda passagem como treinador. Ele também comandou a equipe em 2017 durante 37 jogos, com 14 vitórias, 13 empates e 10 derrotas.