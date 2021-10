Pedro foi o autor de um dos gols na vitória sobre o Juventude, por 3 a 1 - Alexandre Vidal/ Flamengo

Publicado 14/10/2021 17:09

Rio - Após deixar o gramado do Maracanã com dores no joelho direito durante a vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Juventude, na última quarta-feira (14), Pedro se reapresentou em melhores condições no CT Ninho do Urubu. O centroavante participou de um trabalho regenerativo e realizou tratamento no local.

A princípio, Pedro não precisará realizar um exame de imagem para um melhor diagnóstico, o que ameniza a preocupação após a cena da substituição do atacante. Autor de três gols marcados nas últimas três partidas, contra Bragantino, Fortaleza e Juventude, o camisa 21 é uma das referências da desfalcada equipe comandada por Renato Gaúcho nos últimos duelos.

O atleta Pedro se reapresentou melhor, realizou trabalho regenerativo e tratamento no joelho direito. #CRF — Flamengo (@Flamengo) October 14, 2021

O Flamengo volta a campo no próximo domingo, mais uma vez no Maracanã, contra o Cuiabá. O Rubro-negro terá os retornos de Gabigol, Everton Ribeiro e Isla, que estão à serviço nas Eliminatórias da Copa. A equipe de Renato Gaúcho ocupa a vice-liderança do Brasileirão, com 45 pontos, tendo 11 pontos de desvantagem e dois jogos a menos em relação ao líder Atlético-MG.