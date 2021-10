Matheus França deu show e fez quatro na goleada do Flamengo sobre o Palmeiras, pela Copa do Brasil Sub-17 - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 14/10/2021 16:59

Protagonista do massacre do Flamengo sobre o Palmeiras na disputa das semifinais da Copa do Brasil Sub-17, que encerrou em 12 a 6 para o Rubro-Negro no agregado, Matheus França virou manchete no "Diário AS", de Madri. Nesta quinta, um dia após a última vitória do clube carioca sobre o paulista no torneio, a publicação destacou o seu desempenho e a atual fase na carreira:



"A base do Flamengo não para de gerar nomes interessantes, que são capazes de dar o salto para a Europa e ter um bom desempenho. O último a ecoar forte foi o de Matheus França , após vencer o Palmeiras nas semifinais da Copa do Brasil Sub-17, com quatro gols na primeira partida e mais dois no segundo duelo", publicou o veículo espanhol sobre o meia-atacante, emendando:



"Imparável. [...] Matheus França, capaz de aparecer em todos os setores do ataque, evoluiu muito rápido nesta temporada e aos poucos foi se destacando como uma das figuras mais importantes do time".

O "AS" também citou que Victor Hugo e Petterson são outras joias da categoria e que Matheus França, lembrado que está prestes a renovar com o Flamengo, se inspira em Cristiano Ronaldo quanto aos cuidados do corpo, por exemplo.



Para administrar melhor o assédio do futebol exterior em cima da joia, o Fla estenderá o vínculo de Matheus França de meados de 2025 para abril de 2027, com multa recorde de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 630 milhões na cotação atual) - que superaria a de Lázaro, de 80 milhões de euros, no clube.

Em alta, Matheus França, agora, aguarda o vencedor do confronto entre São Paulo e Atlético-MG, cujo jogo da volta será realizado nesta terça-feira (19), em São Paulo, para saber o rival da decisão da Copa do Brasil Sub-17. Na ida, o Tricolor venceu por 1 a 0, cabe ressaltar.