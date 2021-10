Rodrigo Dunshee de Abranches - Bernardo Costa / Agência O Dia

Publicado 15/10/2021 10:00

Rio - Após o árbitro da partida entre Atlético-MG e Santos relatar que sofreu pressão de dirigentes do Galo na partida realizada na última quarta-feira no Mineirão, o vice-presidente Jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee de Abranches, utilizou as redes sociais para exigir uma punição do STJD ao clube mineiro.

"Quando o clube mandante não proporciona segurança para o trabalho da arbitragem, quando invadem ou tentam invadir a sala onde se pratica a arbitragem por vídeo, a consequência só pode ser uma: perda do mando de campo e punição severa dos invasores/agressores. Vamos aguardar o STJD", disparou.

No fim do primeiro tempo da partida em Minas Gerais, o diretor executivo do Atléticoa-MG, Rodrigo Caetano, tentou invadir a sala do VAR, dando chutes e socos na porta e teve que ser contido por seguranças, após dois lances que os mineiros acharam que deveriam ter sido marcados pênaltis a seu favor.

No segundo tempo, o Galo teve duas penalidades assinaladas a seu favor e virou a partida contra o Santos. Líder do Brasileirão, o clube mineiro tem 11 pontos de vantagem sobre o Flamengo, porém, o Rubro-Negro tem dois jogos a menos.