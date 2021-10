Joel Santana celebra fase do Botafogo - Foto: Reprodução/OsCanalhas

Publicado 15/10/2021 12:12

Rio - O Flamengo decide a Libertadores no dia 27 de novembro. Com isso, muitas empresas de viagens estão montando esquemas para a disputa comercial dos torcedores rubro-negros que irão viajar até o Uruguai. Uma delas, a Absolut Sport, tomou uma decisão no mínimo inovadora e surpreendente. O torcedor que optar pelo seu pacote, poderá assistir a partida contra o Palmeiras, ao lado de Joel Santana, ex-treinador do Rubro-Negro.

"É muito legal ter uma final de Libertadores com times brasileiros. É a maior competição da América, e vou viver todas as emoções desse grande jogo ao lado dos torcedores. Vamos torcer, vibrar e, acima de tudo, festejar. Será um grande espetáculo do futebol, e estou muito animado para essa experiência. Espero todos para a final da Libertadores. Vem com a gente", convocou o Papai Joel.

A decisão entre as duas equipes irá acontecer em jogo único no Estádio Centenário. Flamengo e Palmeiras são os dois últimos campeões da Libertadores e ambos lutam pelo terceiro título da competição sul-americana.