Rogério Ceni - Marcelo Cortes/Flamengo

Rogério CeniMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 15/10/2021 10:32

Rio - De volta ao São Paulo, Rogério Ceni teve que se explicar sobre uma declaração que fez quando era técnico do Flamengo. Na ocasião, o treinador afirmou que viveu uma atmosfera inédita no Rubro-Negro e isso acabou magoando boa parte dos torcedores do clube paulista.

"O São Paulo é minha casa. A torcida, seja Independente, Dragões, tenho o maior carinho e respeito por todos. A declaração que eu dei no Flamengo, que é uma grande instituição, um ótimo lugar para trabalhar e me possibilitou ser campeão, é que em São Paulo a torcida é dividida entre os três grandes. No Rio de Janeiro existem mais de 700 favelas. É praticamente uma inserção social vestir a camisa do Flamengo, você faz parte da comunidade, do grupo. Essa é a grande diferença. Eu tenho respeito por todos os times, e isso não diminui o quanto eu gosto e me identifico com o São Paulo", afirmou.

Rogério Ceni comandou o Flamengo em 2020 e 2021, ele conquistou três títulos: o Campeonato Brasileiro, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca. O técnico foi demitido este ano e substituído por Renato Gaúcho.