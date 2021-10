Contratado ao Manchester United, Andreas Pereira deixou a sua marca na estreia contra o Santos - Alexandre Vidal/Flamengo

Contratado ao Manchester United, Andreas Pereira deixou a sua marca na estreia contra o SantosAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 15/10/2021 13:56

Rio - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) absolveu nesta quinta-feira o Flamengo e Andreas Pereira pelo meia ter entrado em campo na partida contra o Santos, no dia 28 de agosto, pelo Brasileirão, vencida por 4 a 0 pelo time carioca. Na ocasião, o meia foi escalado antes do prazo de quarentena obrigatória de 14 dias, estabelecido pela Anvisa para viajantes que chegam do Reino Unido.

Andreas estreou pelo Flamengo contra o Peixe apenas oito dias após ter desembarcado no Brasil. A suspensão da partida entre Brasil e Argentina fez com que o caso do jogador ganhasse os holofotes e o Santos apresentasse denuncia, que foi aceita, mas acabou absolvendo os acusados. Ainda cabe recurso.

Vale lembrar que, após a estreia de Andreas, a Anvisa impediu que Willian atuasse pelo Corinthians antes de cumprir o período de isolamento.