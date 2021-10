Zico destaca jogador do Flamengo 'imprescindível' e que 'faz mais falta' - Foto: Reprodução/ESPN

Zico destaca jogador do Flamengo 'imprescindível' e que 'faz mais falta'Foto: Reprodução/ESPN

Publicado 15/10/2021 16:51

Rio - Após torcedores do Flamengo e até Marcos Braz, vice de futebol do clube carioca, postarem um vídeo comparando o gol de falta de Andreas Pereira contra o Juventude a um gol de Zico, chegou a vez do próprio Galinho fazer a publicação nas redes sociais. O maior ídolo da história do Flamengo celebrou o lance e elogiou o meia rubro-negro.

"Recebi esse vídeo de muita gente. O gol de falta depois de alguns anos desencantou no Fla. E que cobrança perfeita do Andreas Pereira. Ele bate muito bem na bola e se continuar treinando tem tudo pra repetir muitas vezes essa batida. Obrigado a todos pela lembrança e muito sucesso pro Andreas no nosso Flamengo", afirmou.

O gol de Andreas Pereira interrompeu um jejum de três anos sem gols de falta do Flamengo. Contra o Juventude, o Flamengo venceu por 3 a 1 e se manteve 11 pontos atrás do líder Atlético-MG no Brasileirão.