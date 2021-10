David Luiz - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 16/10/2021 13:15

Rio - O vice-presidente de futebol do Grêmio, Denis Abrahão, deu uma declaração polêmica na última sexta-feira. Ao apontar os desfalques como principal motivo da situação do Grêmio, o dirigente citou o Flamengo como exemplo e afirmou que "o melhor time do Brasil tem uma defesa horrorosa".

"Tira do Flamengo o Gabigol e o Arrascaeta. Tira do Atlético o Hulk, o Nacho. Tira o Geromel e o Kannemann do Grêmio. Acontece o que aconteceu. Os outros zagueiros são fracos? Não… Até se entrosarem, ter ritmo de jogo, não é da noite pro dia, gente", iniciou Abrahão.

"Vamos questionar qualidade de (jogador) A, B ou C? Ah, vamos parar com essa bobagem! Qual é o clube que tem 25 craques? Todos os clubes têm deficiência. O melhor time do Brasil tem uma defesa horrorosa, na minha maneira de ver. É o melhor time do Brasil, mas tem uma defesa horrorosa. Então, unanimidade no futebol não existe", completou.