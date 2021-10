Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 16/10/2021 13:41

Rio - O Flamengo divulgou na tarde deste sábado a lista de relacionados para a partida contra o Cuiabá, no domingo, no Maracanã, com dois desfalques importantes. O zagueiro Rodrigo Caio e o lateral Isla estão fora da partida.

De acordo com o Flamengo, Rodrigo "segue a programação de controle de cargas pré-determinada pelo Departamento Médico". Por conta disso, será poupado. Já Isla, que estava com a seleção chilena, teve voo cancelado e só chegará à noite ao Rio de Janeiro.

Quem também não estará à disposição de Renato Gaúcho será João Gomes. O volante foi diagnosticado com dengue e ainda está se recuperando.

Flamengo e Cuiabá se enfrentam neste domingo, às 20h30, no Maracanã.