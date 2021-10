Arthur Picoli, ex-BBB e agora jogador do Fut7 Rubro-negro - Paula Reis/Flamengo

Publicado 17/10/2021 14:47

Rio - Ex-participante do Big Brother Brasil, Arthur Picoli estreou neste sábado como jogador de Fut7 do Flamengo. E o primeiro jogo do instrutor de educação física pelo clube de coração não poderia ser melhor: goleada por 6 a 1 sobre o Barra Mansa, pelo Campeonato Carioca de Fut7, com direito a um gol do ex-BBB.

Após o jogo, Arthur usou suas redes sociais para dizer que a camisa 9 havia sido "abençoada por Gabigol" e, portanto, “não tinha como dar errado".

Gabi abençoou a 9 e liberou ela pra mim hahaha não tinha como dar errado — Arthur Picoli (@arthurpicoli) October 16, 2021 Com o resultado válido pela 5ª rodada do Estadual, o Flamengo segue na liderança do Grupo A da competição. Arthur Picoli iniciou o confronto, disputado no Centro de Futebol do Zico, no Recreio dos Bandeirantes, entre os reservas, entrando na segunda etapa. O ex-BBB acertou com o Rubro-negro em junho. Com o resultado válido pela 5ª rodada do Estadual, o Flamengo segue na liderança do Grupo A da competição. Arthur Picoli iniciou o confronto, disputado no Centro de Futebol do Zico, no Recreio dos Bandeirantes, entre os reservas, entrando na segunda etapa. O ex-BBB acertou com o Rubro-negro em junho.